Musica napoletana in lutto, se n’è andato il maestro Fausto Cigliano

E’ morto Fausto Cigliano, l’ultimo maestro della canzone verace, l’ultimo maestro di cantaNapoli, l’ultimo cantante-chitarrista capace di porgere i classici con verace signorilità senza disdegnare, sin dal successo degli anni Cinquanta, esperimenti curiosi e innovativi.

Aveva 85 anni, appena compiuti, era nato il 15 febbraio 1937 il gentleman della melodia verace, da tempo viveva nel suo buen retiro romano. La salute malferma si era aggravata negli ultimi tempi per un problema renale che lo aveva portato al ricovero all’ospedale Gemelli, dov’è morto ieri notte.

Aveva rinunciato alla canzone quando, sul palco del teatro Trianon, si era accorto di non potersi più accompagnare con la chitarra, di essere tradito dalla memoria: «Ho problemi di memoria, lascerei entrare l’orchestra, scusatemi la capa sciacqua», confessò in quell’occasione, l’ultima delle tante, mai abbastanza, in cui lo abbiamo applaudito.

Figlio di un comandante dei vigili urbani ha attraversato la canzone napoletana con classe e con stile. Penultimo di sette figli, infanzia segnata dalla guerra e dagli anni a Roccabascerana, provincia di Avellino, soffriva d’asma e si trovò a cantare quasi per caso: «Mi convinsero a provare. Accettai, purché mi permettessero di nascondermi sotto una sedia, con una coperta attorno», raccontava ricordando il suo esordio in erba.