Fedez, l’operazione al pancreas durata 6 ore: polemiche per la foto con la Ferragni in ospedale

È durato sei ore l’intervento a cui si è sottoposto Fedez, con il rapper che è ‘uscito allo scoperto’ annunciando l’esito dell’operazione a causa di un tumore al pancreas. Il Marito di Chiara Ferragni è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano. Lo riporta Libero dopo che il cantante in una storia su Instagram aveva annunciato che martedì per lui sarebbe stata “una giornata importante”.

Un ricovero, quello del cantante, già in programma, come testimonia il post pubblicato questa mattina su Instagram da Chiara Ferragni. “Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perchè sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa) A Ti amiamo alla follia patata”, scrive l’influencer che, nel fare gli auguri alla figlia Vittoria, pubblica la foto della famiglia riunita e spiega che l’operazione di Fedez era già in programma.

Il post di Fedez

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso), A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare Vi voglio bene Federico”. Queste la prime parole di Fedez dopo l’operazione di ieri.

Le polemiche per la foto con Chiara Ferragni

Alcuni fans, inoltre, hanno avuto da ridire sulla foto postata dal rapper insieme alla moglie Chiara Ferragni, a cui hanno permesso di restare in ospedale, con il marito, durante l’operazione. Motivo per il quale parte del popolo web è insorta contro i ‘Ferragnez’, accusandoli di essere ‘privilegiati’ rispetto alle persone comuni che, invece, non avrebbero potuto supportare il marito come invece ha fatto l’influencer.