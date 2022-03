Cliente mostra green pass durante la rapina a Napoli: “Se chiami la polizia ti spacco la testa”

Rapina alle Poste di via del Grande Archivio, nel centro storico di Napoli. Due malviventi hanno fatto irruzione ed hanno minacciato i clienti. I fatti sono avvenuti stamattina alla filiale in via Grande Archivio. Due uomini con il volto travisato hanno fatto irruzione minacciando i presenti e portando via con se 600 euro.

Le dinamiche della rapina

Coperti in volto solo in parte con un cappello ed uno scaldacollo, armati di taglierino hanno minacciato una dipendente facendosi consegnare il denaro presente nelle casse. Il totale ammontava a 600 euro. Una volta ottenuta la cifra i due si sono poi allontanati a piedi dalla posta. La dipendente che è stata minacciata e che si è vista costretta a consegnare la refurtiva ha da subito tranquillizzato i presenti. “State tranquilli, adesso vanno via” ripeteva la donna – come riportato da Il Riformista Napoli – ma la dipendente non è stata l’unica a subire minacce. Uno dei due malviventi ha infatti minacciato un cliente, intento a mostrare il pass all’entrata, ripetendogli: “Posa il cellulare, non chiamare la polizia, ti spacco la testa”

La polizia è intervenuta in filiale poco dopo la denuncia. I due malviventi avevano ormai abbandonato la struttura e non è stato possibile da subito l’arresto. La struttura però è ovviamente provvista di telecamere di video sorveglianza. Si sta già lavorando sui dettagli acquisiti in modo tale da identificare i due malviventi. In posta è poi anche giunta la Scientifica per rilevare le impronte lasciate dai due uomini all’interno della struttura.