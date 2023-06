Festa con il Lotto in Campania, vinti 110mila euro con due terni sulla ruota di Napoli

PUBBLICITÀ

Campania a segno con il Lotto. Nel concorso di sabato 24 giugno, come riporta Agipronews, da segnalare due vincite per un totale di 110mila euro. A Colliano, in provincia di Salerno, centrata una vincita del valore di 65.500 euro, arrivato con la combinazione 25-42-45 sulla ruota di Napoli mentre ad Arzano, in provincia di Napoli, è stato messo a segno un terno da 45mila euro sulla ruota di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,3 milioni di euro, per un totale di 555 milioni da inizio anno.

Vinti oltre 50mila euro in Campania con il Lotto, si fa festa anche a Sant'Antimo [ARTICOLO 12/06/2023] Campania a segno con il Lotto. Nell'ultima estrazione, come riporta Agipronews, centrato un poker di vincite da oltre 50 mila euro: la più alta è arrivata ad Arienzo, in provincia di Caserta, per un valore di 14mila euro, grazie alla combinazione 1-13-58 sulla ruota di Napoli. Proprio nel capoluogo campano, con gli stessi numeri, è arrivata un'altra vincita da 13.500 euro. Vinti poi 12mila euro a Sant'Antimo e 10.869,57 a Torre Annunziata, entrambe in provincia di Napoli. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro, per un totale di 512 milioni da inizio anno.