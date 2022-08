Da Stefano De Martino a Franco Ricciardi, tutti gli ospiti alla Festa della mozzarella a Cancello ed Arnone

Dopo le due edizioni del 2020 e 2021 cancellate dalla “pandemia”, torna il 6 e 7 agosto prossimi a Cancello ed Arnone (Caserta) la Festa della mozzarella di bufala, la più antica manifestazione italiana dedicata alla mozzarella di solo latte di bufala, vanto della produzione casearia made in Italy ed eccellenza indiscussa del territorio di Cancello ed Arnone e del Basso Volturno.

Promossa dal Comune di Cancello ed Arnone e dalla Pro Loco Terre di Cancia e Lanio con la direzione artistica di Gianni Simioli la Festa annuncia grandi ospiti, artisti, premi e riconoscimenti come la nomina di Stefano De Martino a primo Ambasciatore nel mondo della mozzarella di bufala di Cancello ed Arnone. Il Premio Eccellenze Volturno 2022 a: Massimiliano Gallo per il film Mozzarella Stories di Edoardo De Angelis; Franco Ricciardi l’artista dell’anno idolo delle nostre periferie; don Maurizio Patriciello parroco al Parco Verde di Caivano dallo scorso marzo sotto scorta per il suo impegno civico e contro l’illegalità.

Una Festa che vuole, attraverso la musica, lo spettacolo, i premi, i riconoscimenti, le mostre etc, promuovere un comparto vitale, genuino, di forte tradizione e sapienza qual è quello della produzione della Mozzarella di solo latte di bufala di Cancello ed Arnone e in generale del Basso Volturno; una filiera da tempo vittima di “intemperie limitrofe” e, soprattutto, non ancora sufficientemente considerata.

E non è difficile rintracciare “questa” idea di Festa se si scorre il nastro delle presenze, i nomi, gli ospiti e le cerimonie, che a vario titolo – musicale, live-show, intrattenimento, incarichi e premi – si succederanno sui due palcoscenici di piazza Municipio a Cancello e del Fortino ad Arnone, oltre che lungo i circa due chilometri tra stand gastronomici, ristorantini all’aperto, mostre, animati dalle musiche e dalle performance degli artisti di strada Birbantband eBaracca dei buffoni.

Per il Sindaco Raffaele Ambrosca: «Con questa 44esima edizione riparte nuovamente la nostra storica kermesse dedicata alla promozione della mozzarella di bufala, il nostro prodotto simbolo, rinomato e celebrato sulle tavole di tutto il mondo. Tra rituali tradizionali e alcune importanti novità, l’obiettivo è quello di porre al centro della manifestazione e del suo programma la nostra mozzarella – non una mozzarella qualsiasi ma la mozzarella – la cui secolare storia fatta di sapiente lavorazione ne ha garantito e ne garantisce l’inimitabile bontà. Gli artisti e i personaggi di rinomata fama e popolarità sono chiamati per omaggiare la nostra regina, il nostro oro bianco, comparto centrale nella vita sociale ed economica della comunità. A tutti loro diamo il nostro sentito benvenuto. Da questa edizione l’obiettivo è quello di capitanare un progetto più ambizioso, che allarghi sempre di più il suo sguardo; ne siamo da sempre il timone, per storia e capacità. Un progetto inclusivo a vantaggio dell’intera filiera casearia di tutto il Basso Volturno e non solo».

«Una festa più che mai importante – dichiara di suo il direttore artistico Gianni Simioli – che vuole andare oltre “la solita” festa per sostenere e promuovere un comparto e una filiera che creano da sempre economia ma anche cultura e saperi. Il cibo è cultura, e la mozzarella è una delle eccellenze, anzi è l’eccellenza di questo territorio, e da secoli rappresenta l’identità di queste comunità. Incontri, grandi ospiti, musica, performance, intrattenimento, il premio “Eccellenze Volturno” nato quest’anno come la nomina dell’Ambasciatore nel mondo della mozzarella di Cancello ed Arnone, il tutto per due intense e vivaci serate sotto il segno di una grande cultura identitaria».

Con loro una agguerrita squadra di volti e nomi della scena musicale e dello spettacolo dal vivo come Andrea Sannino, Monica Sarnelli, Marco Zurzolo, Peppe Iodice, La Maschera in Concerto, Francesco Cicchella, MR Hyde, Rico Femiano, Yung Snapp, Plug, Gabriele Esposito, Hal Quartièr, Grande Orchestra dei Bottari di Macerata Campania, Birbantband, Baracca dei buffoni, Jey Lillo, Luca Rossi, Rosanna De Lucia, Peppe Di Napoli e Amedeo Palumbo.

IL PROGRAMMA

6 agosto – Stefano De Martino, Francesco Cicchella, Andrea Sannino, Monica Sarnelli, i Bottari di Macerata Campania e Massimiliano Gallo. Nel fortino ad Arnone anche Plug, Yuong Snap, Gabriele Esposito e Hal Quartier .

Nel fortino ad Arnone anche . 7 agosto – La Maschera, Mr Hyde, Rico Femiano, Marco Zurzolo, Peppe Iodice e Franco Ricciardi e poi spettacolo pirotecnico.

COMUNICATO STAMPA