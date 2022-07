Morte del dj Filippo, lo straziante addio degli ‘Angels of Love’: «Ci mancherà la tua musica»

Ha gettato nello sconforto e nel dolore familiari, amici e conoscenti la morte di Filippo Giuseppe Marzatico. Il 20enne ha perso la vita a causa delle ustioni riportate su diverse parti del corpo, procurate dopo l’accensione della griglia sul barbecue: il ragazzo ha usato dell’alcool etilico per alimentare il fuoco, quando la fiamma di ritorno l’ha travolto e gli ha causato ferite che, purtroppo, sono risultate fatali.

Il ragazzo era molto conosciuto non solo a Casoria, dove era benvoluto da tutte le persone che lo conoscevano. Filippo, infatti, lavorava come deejay ed era un grandissimo talento, come spiegato da chi lo conosceva in ambito professionale.

Tra chi lo conosceva ci sono anche i ragazzi di ‘Angels of Love‘, un gruppo di professionisti napoletani che condivide la stessa passione, quella per la musica house.

La dedica dei colleghi di Filippo

«Il più piccolo della nostra famiglia, ma con un talento grandissimo. Non è mai facile accettare la perdita di una persona cara, e diventa ancora più difficile quando a spegnersi è una vita giovane con ancora tanta strada da percorrere. Ci mancherà la tua musica, i tuoi look originali, la tua allegria. Ci hai lasciati tutti senza parole». Con queste parole il gruppo ‘Angels of Love’ ha dato l’ultimo saluto ad Andrea. Il ragazzo più piccolo della famiglia ma che, come hanno detto proprio loro, aveva ancora tanto da dare.