Fiocco azzurro in casa Napoli, Nikita Contini è diventato papà del piccolo Ethan

Il portiere italo ucraino del Napoli, in prestito alla Regina, Nikita Contini è diventato papà. Ad annunciare la nascita del piccolo Ethan è lo stesso portiere con un post su Instagram.

Il post di Contini

Il ventisettenne italo ucraino ha annunciato la nascita del piccolo Ethan sul suo profilo Instagram. Il portiere ha infatti pubblicato svariate foto del neonato e ha poi descritto l’emozione di essere diventato padre. “L’emozione più bella della mia vita, sei stata sei e sarai una grande donna e mamma. Benvenuto Ethan” così Contini scrive sotto il post d’augurio.

Parole dolci non solo per il figlio ma anche per la sua compagna, questa la dedica di Nikita il portiere nella descrizione del post. Contini, terminato il prestito, farà presto ritorno a Castel Volturno.

Martina Fusco, la neo mamma, commenta: “Ringrazio tutti per gli auguri, non è stato il parto che immaginavo. Dopo un bel po’ di travaglio ho dovuto fare il cesareo. Ora cerco di riprendermi e rispondere a tutti. Noi stiamo bene”