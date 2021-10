Due focolai Covid in due strutture per anziani a Mugnano. Ad annunciarLo il sindaco Luigi Sarnataro che, in una diretta sui social, ha disposto la misura della quarantena per le due strutture. Lo stesso primo cittadino ha dichiarato che “Da venerdì sarà obbligatorio il green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati. Per coloro che ancora non avessero ricevuto nemmeno una dose di vaccino, il nostro centro vaccinale a Mugnano è aperto sempre in modalità open day, e quindi senza alcun bisogno di prenotazione. Abbiamo un indice di contagio superiore dell’1,69% a quello dell’intera regione Campania. Questo è dovuto al fatto che in città abbiamo due focolai in due strutture per anziani, per le quali ho disposto la quarantena”.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.