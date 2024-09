“Viva preoccupazione per quanto accaduto”, il Prefetto Di Bari parla dopo la rapina a Neres

PUBBLICITÀ

La vittoria in extremis del Napoli contro il Parma è tristemente passata in secondo piano a causa della vergognosa rapina subita, all’esterno del Maradona subito dopo il fischio finale, da David Neres.

Il brasiliano è stato protagonista di un’ottima prestazione, in cui oltre a propiziare l’espulsione di Suzuki ha fornito anche un assist per il gol di Anguissa. Ma fuori allo stadio ha subito una rapina tremenda: i malviventi hanno infatti rotto il vetro del van e minacciato la sua famiglia per il suo orologio di lusso.

Rapina a Neres fuori al Maradona dopo Napoli-Parma, le parole del prefetto Di Bari

A parlare della rapina subita da David Neres è stato il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Di seguito, le dichiarazioni riportate da Il Mattino: “Viva preoccupazione per quanto accaduto, che sarà oggetto di specifica analisi in occasione della prossima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, fissata per giovedì prossimo 5 settembre alle ore 9.30 allo scopo di promuovere le ulteriori iniziative di prevenzione“.

La speranza è che le forze dell’ordine riescano a ritrovare il bottino dei malviventi e che la città diventi più sicura per tutti i suoi cittadini. La riunione del comitato provinciale servirà soprattutto a questo.

Intanto molti tifosi del Napoli hanno mostrato grande supporto e vicinanza a Neres dopo la rapina subita: “Anche se questi episodi succedono un po’ ovunque, non giustifica quanto successo a Neres. Napoli non è questo, e speriamo che il giocatore possa presto capirlo. E’ sempre molto triste quando succedono queste cose”.

Nonché personaggi vip. L’attore Gino Rivieccio ha prodotto un video-messaggio che è diventato virale sul web in cui sottolinea i sentimenti di disgusto e rabbia per la rapina subita da un ragazzo che è a Napoli da una decina di giorni. Diego Maradona Jr., il figlio del Pibe de Oro, ha scritto un messaggio sui social che racconta l’umore della città: “David, la mia città non è questa…Napoli è storia, cultura, arte e molto di più. Spero tu possa perdonare questa gentaglia e capire che è sempre più minoranza”.

Il prefetto Di Bari a Radio CRC: “Ho parlato con Neres e ADL, ho rassicurato il calciatore”

Il prefetto Di Bari, nel suo intervento a Radio CRC, ha così parlato circa il caso Neres:

“L’episodio in sé crea allarme e provoca sconcerto. Io credo che la città di Napoli sia una delle città più accoglienti al mondo, quindi straordinaria per questo motivo. Ho piena fiducia nelle forze di polizia e nella magistratura, nella speranza che quanto prima possano essere individuati i responsabili.

Il tema che si pone è più ampio e riguarda la vivibilità delle città che è di gran lunga migliorata. Sono atti deprecabili da condannare ed è il motivo per il quale noi stiamo attivando ogni misura possibile a scopo di prevenzione. Questa è la dimostrazione che siamo legati a queste vicende, perché le vogliamo debellare come tutti.

Ho parlato con la vittima di questo vile atto, quindi con il calciatore David Neres. L’ho rassicurato, dandogli anche il benvenuto da parte del prefetto di Napoli. È stata una bella conversazione, nella possibilità che quanto prima possiamo anche incontrarci. Il ragazzo è tranquillo.

Il fatto che questi episodi accadano ovunque non crea alibi o giustificazioni e non deve sminuire l’atto in sé che resta deprecabile. Le forze di polizia assicura alla comunità il massimo impegno: stanno facendo di tutto non solo per questo episodio, ma anche per altri che accadono.

Ulteriori misure di sicurezza nell’evento partita? Il dispositivo di sicurezza sta funzionando molto bene e questo lo si deve alle forze di polizia, ai tanti volontari e ai tifosi. Una partita di calcio deve essere soprattutto una festa. Il Napoli che è così amato non merita di essere sfregiato da questi episodi. Ovviamente anche in questo caso noi faremo di tutto a scopo di prevenzione affinché non possano accadere queste vicende. Sull’evento partita in sé la sicurezza va assicurata e sarà oggetto di una nostra riflessione e approfondimento nel prossimo Comitato sulla sicurezza pubblica.

Ho parlato con De Laurentiis complimentandomi per la partita vinta in extremis, il che dimostra la determinazione del nuovo allenatore e il sostegno della città alla squadra”.

