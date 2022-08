Forza Italia, Berlusconi sceglie Martusciello come commissario in Campania

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha nominato commissario regionale di Forza Italia in Campania l’onorevole Fulvio Martusciello. Nel corso di una “lunga e cordiale telefonata”, spiegano fonti del partito, Berlusconi ha ringraziato il senatore Domenico De Siano “per l’ottimo lavoro svolto, che ha consentito a Forza Italia di confermarsi primo partito del centro destra nella Regione a tutte le elezioni”. “Lavoreremo insieme come abbiamo sempre fatto, perché questa unità ci ha permesso di ottenere importanti successi elettorali”, dichiara Martusciello. “Con De Siano – aggiunge – c’è un rapporto di collaborazione politica sincera e fruttuosa, che ci farà raccogliere importanti risultati anche il 25 settembre”.

Il senatore De Siano ha invece sottolineato che “come ci ha chiesto il presidente Berlusconi, lavoreremo insieme per riconfermare la leadership di Forza Italia nella coalizione”.