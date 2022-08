Francesca stroncata da un malore in discoteca, la sorella: “Non era ubriaca o drogata”

Tragedia la scorsa notte a Latina dove una ragazza di 26 anni, Francesca Testana, mamma di due bambini e residente ad Aprilia, è morta mentre si trovava in discoteca. Inutili i tentativi del 118 di rianimarla. La giovane è deceduta poco dopo aver accusato un malore.

Secondo le prime informazioni, la 26enne avrebbe avuto un arresto cardiaco, così come refertato dal personale medico intervenuto. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Latina.

“Leggo titoli di cronaca assurdi. È morta una madre di ventisei anni, solo questo dovete dire. Mia sorella non era né drogata né ubriaca, ha avuto un malore in un pub. Perché sì, le mamme possono anche uscire. Esigo silenzio e rispetto verso la mia famiglia che ora è distrutta” scrive la sorella sui social. La Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.