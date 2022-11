Lutto a Giugliano, Francesco travolto e ucciso sulle strisce pedonali: era appena stato dimesso dall’ospedale

Tragedia in Via Montenuovo Licola Patria, in località “La Schiana”, Pozzuoli. Un anziano originario di Giugliano, Francesco Spalice, 75 anni, è stato travolto da un’auto sulle strisce pedonali e ucciso.

L’uomo, appena dimesso dall’ospedale “Santa Maria delle Grazie” per un intervento di natura chirurgica, era uscito proprio dall’ospedale per andare a comprare dei farmaci nella vicina farmacia.

L’uomo era in attesa della figlia nel momento in cui è stato investito. Ed è morto quasi subito dopo, le ferite riportate erano troppo gravi. Disposta l’autopsia sul corpo della vittima ed emessa nei confronti dell’investitore alla guida dell’auto l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale.

ANZIANO INVESTITO E UCCISO SULLE STRISCE, L’APPELLO DELLA FIGLIA

Di seguito, le parole di Giuseppina, la figlia del 75enne a Cronaca Flegrea: “Mio padre, sentendosi bene, si era recato in farmacia per comprare i farmaci prescritti in attesa che lo andassimo a riprendere. È stato investito all’interno dell’area pedonale da un’auto che sopraggiungeva, a quanto pare, ad alta velocità e contromano. Chiediamo che si ponga l’attenzione sulla pericolosità della strada e che si faccia chiarezza sull’accaduto. È in atto un procedimento civile e penale, è stata eseguita un’autopsia e speriamo che al più presto si faccia giustizia”.

Le indagini su quanto accaduto sono condotte dagli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, che hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza di alcune attività vicine alla farmacia.