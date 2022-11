Agguato in strada a Napoli, 19enne colpito in faccia da un proiettile

Ieri sera Fabio Volpe è stato ferito da un colpo di pistola in via Vicinale Croce di Piperno a Soccavo. Il proiettile si sarebbe conficcato nello zigomo, infatti, il 19enne si è presentato all’ospedale San Paolo: non è in pericolo di vita.

Sull’agguato indagano gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, dei commissariati Pianura e San Paolo e gli uomini della Squadra Mobile. Secondo la prima ricostruzione il raid sarebbe stato condotto da due giovani. Gli investigatori stanno seguendo la pista delle tensioni tra clan della zona.

LA SITUAZIONE CRIMINALE A NAPOLI OVEST

Nel corso degli anni la zona occidentale di Napoli è stata sempre caratterizzata da una elevata pluralità di gruppi camorristici che rispecchia fedelmente le realtà sociali ed urbanistiche dei singoli quartieri, Fuorigrotta, Soccavo, Pianura e Bagnoli, nonché la concomitante presenza all’interno di questi comprensori di clan particolarmente agguerriti: i Grimaldi ed i Vigilia a Soccavo, i Bernardo, i Puccinelli ed i Cutolo nel Rione Traiano, territorio ad altissima densità criminale rientrante nel quartiere di Soccavo, i Baratto ed i Troncone a Fuorigrotta, i Lago, poi soppiantati dai Marfella-Pescea Pianura, i D’Ausilio a Bagnoli, che hanno determinato nel tempo la continua composizione e lo sfaldamento di alleanze.

Gli equilibri criminali cambiano, dunque, a seconda degli interessi in gioco e delle situazioni contingenti, con il periodico acuirsi di violenti scontri provocati dalla necessità di evitare sconfinamenti territoriali da parte dei clan avversi e di mantenere in maniera monopolistica il controllo dei mercati illeciti nell’ambito del proprio territorio.