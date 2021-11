Accoltella il cognato dopo la lite, arrestato cantante neomelodico

Coltellate dopo la lite con il cognato, arrestato cantante neomelodico. I carabinieri di Brindisi arrestavano con l’accusa di tentato omicidio un uomo di 45 anni. L’uomo è molto conosciuto a Brindisi con un discreto seguito sul web. Il 24 ottobre scorso Tassone ferì con una coltellata al collo il cognato sul pianerottolo della sua abitazione al termine di un litigio familiare. Il ferimento avvenne alla presenza di un ragazza minorenne, sembra per futili motivi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima fu invitata ad entrare in casa e aggredita sull’uscio. Fu poi operata al Perrino e ricoverata in Rianimazione.

CANTANTE NEOMELODICO FINISCE IN CARCERE

Tassone si trova in carcere. Il cantante neomelodico si trova in carcere come disposto dal gip del Tribunale di Brindisi Tea Verderosa, su richiesta del pm Pierpaolo Montinaro. Secondo la ricostruzione degli investigatori l’aggressione sarebbe avvenuta alla presenza di una ragazzina. Alla base del gesto una lite per futili motivi, legati proprio alla minore.