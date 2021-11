Intera famiglia muore in un incidente, chi sono le 4 vittime dell’ennesima strage in strada

Una famiglia annientata e un’altra giovane vita spezzata. E’ il tragico bilancio dell’incidente di questa notte a Quarto D’Altino. La famiglia Ciobanu è di origine romena (nati ad Hălăucești) e viveva a Jesolo. Nell’auto, una Ford Focus c’erano padre, madre e la figlia: papà Francisco (46 anni), mamma Tatiana (40 anni) che era alla guida e la figlia Diana Francesca, 21 anni. La famiglia ha un secondo figlio maschio che non era in auto con loro.

Nell’altra auto, una Yaris, Piaser Jyotika, una bella ragazza di 29 anni di orgine indiana, che viveva a Mestre. Originaria di Raighar (Chhattīsgarh, India) ha frequentato l’istituto magistrale Stefanini di Mestre ed era da poco fidanzata, come annunciava su Facebook. Sarebbe stata lei ad invadere la corsia opposte, causando il frontale.

Il cordoglio del sindaco di Quarto D’Altino

«La notizia del terribile incidente, che ho appreso nelle prime ore di questa mattina, mi ha toccato profondamente – dichiara il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. La famiglia Ciobanu si era trasferita nella nostra città poco più di un anno fa, andando ad abitare nei pressi dell’ospedale, iniziando a conoscere Jesolo e a costruire un po’ alla volta rapporti di amicizia con gli jesolani. Quelle relazioni che sono riusciti a intessere in questo, purtroppo, poco tempo, raccontano di un nucleo familiare unito saldamente, composto da persone con grandi valori umani. Gli uffici comunali si sono attivati fin da subito per cercare di contattare il figlio dei signori Ciobanu che non era con loro ieri sera. La nostra intenzione è quella, come avvenuto sempre di fronte a tragedie simili, di metterci a sua disposizione per fornire ogni tipo di supporto e aiuto possibile in un momento così drammatico e difficile».