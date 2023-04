Furti e rapine tra Giugliano, Villaricca, Marano e Melito: emergenza criminalità nell’area Nord

PUBBLICITÀ

Area Nord di Napoli ostaggio dei malviventi. Tanti i colpi commessi nel fine settimana nel comprensorio giuglianese da diversi gruppi di banditi. Ben 4 i raid commessi solo a Giugliano nella notte tra domenica e lunedì. Nel mirino il Conad in via San Francesco d’Assisi, un centro estetico al Corso Campano, una farmacia in via Selva Piccola e garage di privati in via Ferraris. Altri garage sono stati scassinati anche a Marano nel parco Annabella. C’è stato un furto in un appartamento a Villaricca in via Vittoria e una rapina (1000 euro bottino), all’Eurospin di Melito.