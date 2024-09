Furto nella farmacia a Secondigliano, portata via la cassa automatica

PUBBLICITÀ

Il mese di agosto si chiude nell’area nord come era iniziato. E cioè con un nuovo colpo ad una delle farmacie della zona: questa volta è toccata ad un esercizio in via Monte Faito nel rione Berlingieri, a Secondigliano. Come si evince dalle immagini di videosorveglianza due persone sono penetrate di notte portando via la cassa automatica. Non è la prima volta che la zona di questo periodo viene bersagliata da tali colpi: nelle scorse settimane si erano registrati alcuni raid a supermercati della zona che in un caso hanno portato anche ad un arresto. Su quest’episodio indagano gli uomini del locale commissariato (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito).

PUBBLICITÀ