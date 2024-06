Alleanza di Secondigliano, il pentito racconta gli scambi di regali: “Rolex e scarpe costose…”

PUBBLICITÀ

A rinsaldare i rapporti tra i clan alleati non ci sono solo gli affari, ma anche i regali che le rispettive cosche si fanno in segno di amicizia e rispetto. Accade anche nell’Alleanza di Secondigliano, a raccontare il rispetto ed i favori tra gli affiliati è stato il pentito Caracallo del clan Mallardo: ‘‘Ho conosciuto personalmente Eduardo Contini negli anni 92/93 quand ofrequentava casa di Mallardo Francesco e Mallardo Giuseppe. Ho conosciuto i fratelli Salvatore e Carmine Botta, capi del Clan Contini con roccaforte all’interno del Rione Amicizia. A volte venivano loro a Giugliano, altre volte andavamo noi dei Mallardo a Napoli.

C’è sempre stato un forte legame e sono tutt ‘ora clan attivi sulla zona.Si tratta difamiglie senza alcun problema economico. So che il Clan Contini svolge tra le proprie attività illecite l’attività del contrabbando di sigarette e quella del falso abbigliamento, scarpe, trapani. Noi tutti gli anni durante lefestività natalizie portavamo regali di ingente valore, tipo Rolex o scarpe di un certo valore sia alla famiglia dei Licciardi che a quella dei Contini. Viceversa gli stessi elargivano regali del medesimo tipo. In particolare Napoli inviava Rolex dui grande valore. Feliciano Mallardo amava molto i corni ed in una occasione i Contini gli regalarono un corno d’oro del peso di circa 200gr con un diamante”.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ