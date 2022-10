Genny Fenny aggredito a Napoli, il neomelodico picchiato in strada

Nuova aggressione ai danni del neomelodico, a riportare il caso è la vittima attraverso un comunicato pubblicato da Voce di Napoli. Gennaro Damiani, alias Genny Fenni, sarebbe stato vittima di un’aggressione in strada avvenuta domenica 16 ottobre alle ore 10.15 in corso Arnaldo Lucci a Napoli. L’ex cantante napoletano sarebbe stato picchiato in strada.

“Alcuni uomini a bordo di una Fiat Panda colore nero e con vetri oscurati, avrebbero picchiato in strada Genny Fenny mentre con un amico stava rientrando in casa. Gli uomini nella Panda di colore nero, avvicinandolo, gli avrebbero intimato di fermarsi e Genny, ( già un anno fa era stato vittima più volte di aggressioni per strada tra cui un’accoltellamento proprio fuori la stazione centrale e riportate per altro dalla stampa nazionale), ha cercato di divincolarsi ma è stato comunque raggiunto dai soggetti non identificati e malmenato e pestato a sangue.