Paura sulla Circumvallazione di Villaricca, giovane ferito dal colpo di pistola

Lunedì notte un giovane è stato ferito lungo la Circumvallazione Esterna. Secondo le prime indagini un colpo di pistola sarebbe stato esploso da un gruppo di 4 persone, a bordo di due scooter, che si trovava all’esterno di un’attività commerciale di Corso Europa, mentre il 36enne stava viaggiando in motorino nella corsia opposta in direzione Lago Patria.

Inizialmente è stato terrorizzato dal rumore, ma poco dopo ha avvertito un lancinante dolore al fianco. Il ragazzo è stato operato all’ospedale di Giugliano: attualmente è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Villaricca.