Vergogna in Campania, cagnolini chiusi in una busta e gettati nell’immondizia: salvati dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Lacedonia, durante un normale servizio di perlustrazione del territorio hanno rinvenuto e tratto in salvo sette cuccioli di cane di razza meticcia. I cuccioli sono stati rinvenuti nei pressi di un bidone per la raccolta di rifiuti, in un sacchetto di carta chiuso. Ad attirare l’attenzione dei militari, il lamento delle piccole bestiole. I Carabinieri, dopo aver accertato che all’interno vi erano i cuccioli, li hanno messi in sicurezza portandoli presso il Comando Stazione, e dopo averli rifocillati, ne hanno curato il trasferimento presso il canile di Montoro, a mezzo di personale specializzato.

Cagnolino lasciato in auto sotto il sole cocente a Melito, salvato dalla Municipale

La Polizia Municipale di Melito, guidata dalla comandante Antonia Napolano, intorno all’ora di pranzo di ieri ha messo in salvo un cagnolino, lasciato dal proprio padrone in auto sotto il sole cocente. Le agenti hanno notato il cucciolo, visibilmente affaticato, mentre chiedeva aiuto dall’interno di una vettura parcheggiata nell’area antistante il Comune. In pochi istanti sono riuscite a mettere in sicurezza il cagnolino che è stato immediatamente abbeverato e portato in una zona d’ombra

Successivamente è stato identificato il proprietario dell’auto e autore della azione sconsiderata, che soltanto grazie alla solerzia degli agenti non si è trasformata in tragedia.