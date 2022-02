Gf Vip, scatta la passione tra Alex Belli e Delia: Soleil non la prende bene

Tra Alex Belli e Delia Duran è tornata la passione. Sono bastate poche ore nella casa del Grande Fratello Vip per far dimenticare alla modella venezuelana i dubbi che aveva sul suo rapporto con l’attore che ha riconquistato subito la sua fiducia. Tutto è accaduto la scorsa notte, al termine di un lungo confronto in sauna. Il ritorno nella casa di Alex aveva scatenato l’entusiasmo di Soleil Sorgee lo stupore di Delia. “Sono scioccata non me l’aspettavo”, ha ammesso la Duran durante un primo confronto con Alex. Quest’ultimo ha ribadito di aver deciso di tornare nella casa di Cinecittà solo per lei e per farle capire di volere solo lei come unica donna. In preda allo sconforto, al termine di una lunga chiacchierata con Alex, Delia non ha trattenuto le lacrime. A consolarla ci ha pensato lo stesso Alex con cui è poi scoppiata la passione. I due, così, si sono scambiati un bacio passionale il cui video è diventato immediatamente virale sui social.

Alex Belli e Delia Duran: pace fatta al Grande Fratello Vip

Come hanno spiegato Guenda Goria e Mirko Gancitano, Alex Belli è tornato nella casa del Grande Fratello Vip per riconquistare Delia Duran. L’obiettivo è stato raggiunto dopo poche ore. E’ bastato un confronto per far scoppiare nuovamente la passione tra i due. La permanenza di Alex nella casa, dunque, durerà meno del previsto avendo già le idee chiare?

Mentre Alex e Delia si godono nuovamente l’amore sotto l’occhio attento delle telecamere, Soleil Sorge non nasconde il proprio malcontento nei confronti dell’atteggiamento di Belli che sarebbe cambiato nei suoi confronti. Il bacio della notte scorsa resterà un episodio occasionale o i due si godranno l’amore anche nella casa di Cinecittà?