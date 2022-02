Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, bacio e carezze sul palco

Bacio, parole di amore e affetto. Torna la fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Michelle Hunziker e il suo One woman show su Canale 5. Da stasera per due mercoledì in prime time è lei la protagonista di “Michelle Impossible”, due puntate evento con la conduttrice che canta, balla, si racconta senza filtri. Con ospiti d’eccezione che celebrano i suoi 25 anni di carriera. A cominciare dal suo ex, Eros Ramazzotti (ci sarà anche la loro figlia Aurora Ramazzotti che si divertIrà a commentare tutto ciò che ha combinato mamma Michelle). Con Eros la Hunziker si è cimentetato in momenti romantici.

È la prima volta dopo 20 anni che salgono insieme su un palco. Il loro amore era esploso nel 1995, a Milano dopo un concerto. Le nozze nel Castello Odescalchi di Bracciano nel 1998. Poi la separazione e il divorzio e ora (chissà?) un ritorno di fiamma. Almeno sul palco.

«Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi», dice Eros Ramazzotti al settimanale Oggi (in edicola), parlando dell’ex moglie Michelle Hunziker, che si è appena separata da Tomaso Trussardi.

Il cantante ha inoltre raccontato a Oggi: «Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative». Ma precisa: «Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale».