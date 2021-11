Gigi D’Alessio, posate d’oro per la fidanzata e stoccatina alla Tatangelo: “Denise è diversa”

Gigi D’Alessio a 54 primavere per diventare papà per la quinta volta dato che Denise, più giovane di lui di 28 anni, è incinta.

Il rapporto con la nuova fidanzata Denise Esposito

Gigi D’Alessio di nuovo fidanzato dopo le fine della sua relazione con la collega Anna Tatangelo, da cui ha avuto il figlio Andrea. Il cantante è fidanzato con Denise Esposito, di 28 anni più giovane di lui: “Divento papà del mio quinto figlio a gennaio – ha fatto sapere il cantante a Novella2000 -. Denise è un ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior…”.

La stoccatina di Gigi D’Alessio ad Anna Tatangelo

I due innamorati vivono una vita riservata: “Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.

Gigi D’Alessio, posate d’oro per Denise

Gigi D’Alessio è sempre più innamorato della sua Denise e fa di tutto per mostrarlo. Nono solo le parole al miele rilasciate a Novella2000, ma anche una coppia di posate d’oro. Il cantante e la nuova compagna infatti, l’altra sera hanno cenato a Roma nel ristorante Alfredo Alla Scrofa e al tavolo, oltre al primo piatto, sono arrivate anche i preziosi utensili. Si tratta di una forchetta e un cucchiaio d’oro firmati da due divi di Hollywood, Douglas Fairbanks e Mary Pickford.

Il titolare, contattato da Fanpage.it, ha spiegato che le posate d’oro fanno parte della loro storia e Gigi D’Alessio le ha scelte per compiere un gesto d’amore per la sua compagna. Insomma una grande sorpresa per Denise che sembra sia rimasta a bocca aperta.