Sequestrato e rapinato a Villaricca a scopo di estorsione, scarcerati 3 soggetti

Il tribunale del riesame di Napoli ha concesso gli arresti domiciliari ai tre indagati, Vincenzo Basile di 29 anni di San Cipriano (difeso dagli avvocati Raffaele Mascia e Francesco Picca), Michele D’Anania (difeso dall’avvocato Luigi Poziello) e Mircea Radulesc (difeso da Carolina Mannato). Accolte le richieste dei legali. I fatti avvennero nel luglio scorso: un uomo, incapace di intendere e volere, fu braccato dal branco. I Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa diederp esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 3 soggetti per i reati di lesioni aggravate, sequestro di persona, rapina commessa con armi ne i confronti di persona posta in stato d’incapacità di volere o di agire e tentativo di estorsione.