Scarcerazione del ras De Martino, il Riesame: «Vittima del raid smentita dal pentito»

Sono state depositate le motivazioni con cui il Riesame poche settimane fa ha clamorosamente scarcerato Salvatore De Martino (leggi qui l’articolo) indicato come il reggente del gruppo degli ‘XX’ di Ponticelli. Il Riesame ha accolto in pieno le argomentazioni del difensore di De Martino, l’abile avvocato Stefano Sorrentino. E dire che soltanto poche settimane fa il gip Provisier, pur non convalidando il fermo del giovane, ne aveva disposto la misura del carcere (leggi qui l’articolo). Il giovane rispondeva di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e di lesioni personali. De Martino, insieme ai componenti del suo gruppo, era accusato di aver picchiato una donna in provincia di Napoli per fargli cedere le quote della sua piazza di spaccio, particolare raccontato anche dal collaboratore di giustizia Rosario Rolletta. La difesa di De Martino è riuscito a evidenziare le contraddizioni tra il racconto del pentito e un’intercettazione in cui la stessa donna riferiva di aver avuto uno ‘scontro’ per altri motivi. Ragion per cui l’impianto accusatorio è crollato totalmente sotto le argomentazioni del difensore di De Martino. Oltre al giovane tornano in libertà Francesco Pignatiello (difeso sempre dall’avvocato Sorrentino insieme al collega Giacomo Pace), Patrizia Di Natale e Maria Pignatiello (difesi quest’ultimi dall’avvocato Giacomo Pace). Tutto da rifare.