Dramma in Sicilia, Ginevra muore a 2 anni avvolta dalle fiamme

Ginevra Gioia Manganello è morta nell’incendio che si è sviluppato in un’abitazione a Palma di Montechiaro. Come riporta La Sicilia restano da ricostruire l’esatta dinamica da parte dei vigili del fuoco e della polizia. Intanto la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta le cause del rogo. Dal racconto dei familiari della bimba, comprensibilmente sotto choc, sembrerebbe che l’incendio si sia sviluppato dopo un corto circuito.

La bimba di 2 anni stava dormendo al secondo piano del palazzo, quando si sono sviluppate le fiamme sarebbe stato impossibile raggiungerla per trarla in salvo. La mamma ha dato l’allarme, infatti, subito sul posto sono giunti, immediatamente, i soccorsi mentre i genitori cercava di salvare la piccola.

I FUNERALI DI GINEVRA PAGATI DAL COMUNE

Quando i vigili del fuoco riuscirono a superare il muro di fiamme e la densa cappa di fumo nero per la piccola ormai non c’era più nulla da fare. I funerali della piccola Ginevra Gioia Manganello si svolgeranno a spese del Comune. Lo ha annunciato il sindaco Stefano Castellino che si è recato sul luogo della tragedia per stare vicino alla madre della bimba che ha altri cinque figli.

La famiglia di Ginevra vive infatti in condizioni di estrema indigenza. Il sindaco ha dichiarato che il giorno della cerimonia funebre sarà proclamato il lutto cittadino. Inoltre è già stata trovata una sistemazione, tramite una cooperativa sociale, agli otto sfollati dello stesso nucleo familiare che vivevano nello stabile.