La ‘tempesta Omicron’ investe l’Europa, prime chiusure in Olanda e Germania: restrizioni anche in Italia

L’OMS avverte sull’arrivo della “nuova tempesta Omicron“. L’Europa preoccupata si prepara a prevenire la nuova ondata. Hans Kluge, presidente dell’OMS Europa, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla diffusione della nuova variante Omicron. “Entro poche settimane dominerà in più paesi della regine“, così si pronuncia Kluge. Il presidente invita tutti a sottoporsi alla terza dose, perchè la nuova variante fa paura e potrebbe creare situazioni di difficoltà “spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull’orlo dl baratro“. Prevenzione e soprattutto vaccini queste la linea guida di Kluge per sconfiggere la tempesta Omicron. Come stanno reggendo i vari paesi Europei alla minaccia della nuova variante?

La Germania non esclude il lockdown per salvarsi da Omicron

Il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach ha dichiarato che la Germania non esclude a priori un “lockdown duro”, per ora però ha solo disposto una riduzione dei contatti a partire dal 28 Dicembre. Secondo il ministro Lauterbach le misure disposte per le feste natalizie avranno sicuramente le loro conseguenze ma “Se davvero il numero dei casi si dovesse sviluppare in modo da “dover discutere anche di un lockdown, non ci sarebbe una linea rossa“. Dal 28 le riforme prevedono la riduzione dei contatti ad un massimo di 10, inoltre vengono chiusi stadi e serrate le discoteche. La Germania è riuscita a frenare la diffusione delta del virus. Visti però i precedenti che hanno creato non poca difficoltà al paese ha tutte le intenzioni di prevenire l’ondata Omicron, anche con regole più ferree.

L’Olanda è la prima a chiudere in Europa per colpa di “Omicron”

L’Olanda è il primo paese dell’Unione a chiudere. Il paese è infatti stato costretto a delle norme di chiusura per cercare di contenere la diffusione della variante Omicron. Gli esperti del ministero della Salute hanno consigliato al premier Mark Rutte di chiudere, il premier ha accolto il consiglio ma c’è molta paura per la situazione economica. Le nuove riforme rimarranno fino al 14 gennaio, tutti i negozi non “essenziali” rimarranno chiusi mentre le scuole rimarranno chiuse fino al 9 gennaio. I numeri dei contagi Omicron nel paese spaventato e non sembrano ancora frenare del tutto. Nel frattempo il paese deve rispondere anche a tutte “le corali” di disaccordo dei commercianti, indignati per l’impossibilità di “sfruttare” uno dei periodi più redditizi per lo shopping.

Norvegia e Danimarca

La variante Omicron ha creato non pochi danni anche in Norvegia. Un maxi focolaio Omicron si è purtroppo “acceso” in un ristorante di Oslo. Anche la Danimarca è stata “investita” bruscamente dall’ondata Omicron. Arriva infatti il tweet del ministro della salute Danese Magnus Heunicke dove parla di un’epidemia in crescita, concludendo poi il tweet con la frase: “Abbi cura di te e degli altri, fatti (ri) vaccinare!”

In più vari paesi stanno cercando di proteggersi obbligando al tampone chiunque entri nel paese.

La situazione in Italia: il Governo pronto al decreto delle Feste, nuove regole per Natale e Capodanno

Il Governo pronto al decreto delle Feste, nuove divieti per Natale e Capodanno. Si pensa ad un tampone per andare alle feste e ai grandi eventi così come la raccomandazione a limitare il numero delle persone nelle case. Questa è la linea del governo in vista delle feste di Natale e Capodanno.

Secondo le indiscrezioni riportata dal Corriere della Sera nessuna restrizione dovrebbe entrare in vigore dal 24 dicembre. Le misure dovrebbero riguardare i festeggiamenti dell’ultimo giorno dell’anno, prevista, dunque, una stretta che si aggiunge a quella decisa da sindaci e presidenti di Regione. Già entrate in vigore molte ordinanze locali che vietano festeggiamenti. A livello nazionale si procederà con un decreto e la data di inizio dovrebbe essere il 27 dicembre.

Le regole di Natale

Per la sera del 24 e il pranzo del 25 nelle abitazioni private non potranno essere disposti divieti, quindi, solo suggerimenti che riguardano le feste in casa. In particolare si raccomanderà di evitare gli assembramenti, i buffet e i contatti con i non vaccinati, soprattutto in presenza di persone fragili. Sembra scontato che il Governo renda obbligatoria la mascherina all’aperto anche in zona bianca proprio per limitare i contatti durante lo shopping e le feste di piazza.