Sarà l’inchiesta della magistratura a chiarire le cause della morte di Giovanni Di Bernardo di Frattamaggiore. Come riporta Cronache della Campania il 60enne è deceduto mentre conduceva un sopralluogo all’interno di un capannone a Grumo Nevano acquistato recentemente dal fratello. Una pesante plafoniera con neon si è caduta dal soffitto del capannone e lo ha colpito in pieno, purtroppo Giovanni è morto a causa di una terribile emorragia. Infatti un pezzo di vetro ha trafitto in profondità il braccio, arrecando gravi anni di all’arteria brachiale

LA TRAGEDIA DI GIOVANNI

Giovanni Di Bernardo lascia la moglie e due figli. Il 60enne era solo quando c’è stata la tragedia perché il fratello era già andato via dopo il sopralluogo. Giovani era rimasto per fare le verifiche dei lavori da fare che sarebbero dovuti iniziare nei prossimi giorni. E’ morto prima dell’arrivo in ospedale. Ora il capannone è posto sotto sequestrato e il magistrato della Procura di Napoli Nord ha disposto l’autopsia. Si dovranno stabilire le cause del cedimento della plafoniera.