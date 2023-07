Niente miracolo, Giovannino non ce l’ha fatta: addio al 25enne di Mugnano

PUBBLICITÀ

Non ce l’ha fatta Giovanni Pugliese, conosciuto come Giovannino, 25enne di Mugnano che lottava tra la vita e la morte dopo un malore. Il giovane è deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dove nei giorni scorsi era stato ricoverato. Inutile l’appello sui social per la donazione del sangue. Giovanni era in terapia intensiva. Tutti gli amici speravano in un miracolo ed hanno pregato la Madonna dell’Arco a cui era devoto nella speranza che Giovannino potesse riprendersi. Ma purtoppo il miracolo non c’è stato.

Giovanni Pugliese aveva frequentato la scuola Cirino.