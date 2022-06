Giugliano. Clan Mallardo, racket anche sul ritiro dell’olio esausto: “Qui stiamo noi, sai come funziona?”

Non solo cantieri edili, il clan Mallardo chiedeva il racket anche alle attività, soprattutto di ristorazione, per lo smaltimento dell’olio esausto. Il retroscena emerge nell’ultima ordinanza che ha portato alla sbarra 9 presunti affiliati. Una delle vittime ricostruisce le minacce subite dal clan: “Mi hanno imposto di rivolgermi ad una determinata. Alla mia risposta di trovarmi bene con la ditta che da sempre ritirava l’olio, uno degli affiliati mi disse: “qui stiamo noi, sai come funziona. Tu sei una persona sveglia e stai nel commercio. Sulla zona ci siamo noi di Giugliano”. Ricordo che tra i mesi di gennaio e febbraio, venne presso il mio negozio a Varcaturo un soggetto di sesso maschile che se non vado errato viaggiava a bordo di autovettura Nissan Juke di colore grigio. Dall’atteggiamento e dai modi di dire la persona si presentava come uno del clan di zona, ma gli spiegavo che chi ritirava l’olio da me mi pagava mentre la ditta che mi voleva fornire lui il ritiro era gratis cioè io no non venivo pagato”. Questo il racconto dell’imprenditore. Secondo gli inquirenti in questo tentativo di estorsione sarebbero coinvolti oltre al boss Michele Di Nardo, anche Maione,