Giugliano. Prima la richiesta di adesione al M5S poi la rinuncia, mistero sulla retromarcia di Caterina Sestile

Prima l’adesione, poi la retromarcia. Fa discutere il caso della consigliera comunale Caterina Sestile. Nella giornata di ieri il M5S di Giugliano aveva ufficializzato – tramite un comunicato stampa – l’entrata di due consiglieri comunali nel gruppo: Caterina Sestile e Stefano Palma. I due, da oltre un anno, si erano avvicinati al Movimento, prendendo parte agli incontri pubblici e manifestazioni. Già prima delle elezioni in Città Metropolitana (nelle quali hanno votato per il pentastellato Salvatore Pezzella) hanno presentato l’iscrizione al blog. Nei giorni scorsi è arrivata dallo staff centrale del M5S il via libera per l’adesione. Da qui il comunicato del gruppo locale che andava a certificare i due nuovi ingressi.

All’improvviso, però, il colpo di scena. Con un comunicato di risposta Caterina Sestile (eletta nella coalizione a sostegno di Antonio Poziello e poi passata con la lista Nicola Pirozzi Sindaco) ha smentito il suo passaggio nel M5S: “In relazione al comunicato diramato dal Movimento Cinque stelle relativo ad una mia adesione ai pentastellati ci tengo a smentire categoricamente la notizia. Probabilmente l’errore sarà frutto di un difetto di comunicazione tra le parti. Li ringrazio per aver prestato attenzione al mio operato ma in nome della chiarezza ribadisco la mia posizione di consigliere attualmente nel gruppo Nicola Pirozzi Sindaco”, ha precisato la consigliera comunale.

Fino a poche settimane fa la Sestile si faceva fotografare durante incontri pubblici con deputati e senatori del M5S, ma anche con l’ex ministro Di Maio dopo la scissione. Una confusione politica che si palesa anche nella seconda parte del suo comunicato: “Sul piano della collocazione politica, sono in un momento di profonda riflessione sul percorso da intraprendere e qualsiasi decisione che riguarderà una eventuale adesione ad un partito, la comunicherò in primis al mio capogruppo attuale e dopo attraverso i miei canali social ed a mezzo stampa. Rendendo note le motivazioni di una scelta. Il comunicato dei Cinque stelle non l’ho mai autorizzato e ribadisco di far parte del Gruppo Nicola Pirozzi Sindaco”, conclude Caterina Sestile. Resta da capire chi e cosa abbia fatto cambiare idea alla consigliera Sestile.

Secondo indiscrezioni pare che il sindaco Pirozzi, impegnato nella composizione della nuova giunta, negli ultimi giorni abbia ricucito i rapporti non solo con la consigliera Sestile, ma anche con Stefano Palma. Da quest’ultimo, a seguito del comunicato del M5S, non sono arrivate smentite ma pare che anche lui sia in fase di riflessione.

Intanto il gruppo locale del M5S ha reagito in modo compatto alla sorprendente retromarcia. “La loro richiesta di adesione risale ad oltre un anno fa, hanno presentato i casellari giudiziari e fatto l’iscrizione sul blog”, dichiara Salvatore Pezzella, consigliere comunale ed anche rappresentante in Città Metropolitana. “Nei giorni scorsi non abbiamo fatto altro che protocollare la loro richiesta dopo che da Roma è arrivato il nulla osta alla loro istanza. Nel frattempo la consigliera Sestile non ci aveva detto nulla circa un suo ripensamento, altrimenti avremmo informato lo staff di sospendere l’istanza. Non sappiamo cosa sia accaduto in questi 10 giorni – continua Pezzella. “I fatti parlano chiaro, le foto e gli incontri che la consigliera ha avuto col nostro gruppo sono sotto gli occhi di tutti. Ci dispiace, le auguriamo un buon prosieguo di carriera politica che non si sa quale sia. Noi andiamo diritti per la nostra strada”.

Il gruppo locale del M5S ha replicato così alla Sestile “Prendiamo atto della smentita della collega Caterina Sestile relativa alla sua entrata nel gruppo consiliare M5S. Siamo letteralmente attoniti per le sue affermazioni, poiché pervengono al termine di un percorso che, come detto nel precedente comunicato, l’aveva vista al nostro fianco in numerose iniziative. Sestile si era inoltre iscritta sul sito movimento5stelle.eu ed è stata presente a diversi incontri con i nostri parlamentari – La Casa del movimento 5 stelle ed i Valori che la abitano sono aperti a tutti coloro che li volessero praticare, dimostrando però coerenza di intenti e adesione motivata ai principi del nostro statuto, perché abbiamo tanto lavoro da fare, soprattutto sui territori; un lavoro di squadra che richiede impegno, dedizione e spirito di servizio. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori chiarimenti riguardo la situazione che si è venuta a creare”.