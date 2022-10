Paura per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, il figlio portato d’urgenza in ospedale

Attimi di paura quelli condivisi su Instagram da Rosa Perrotta, influencer ex Uomini e Donne molto seguita sui social. Il piccolo Eithan, primogenito nato dall’amore con Pietro Tartaglione, ha tenuto in apprensione i genitori e anche gli 1,7 milioni di followers che hanno seguito la vicenda con il fiato sospeso. Rosa Perrotta ha infatti raccontato l’intero susseguirsi degli eventi, fino anche al momento in cui si recava in ospedale.

Soltanto il giorno dopo, l’influencer è riuscita a tranquillizzare tutti raccontando cosa fosse accaduto al piccolo. “Eithan aveva la febbre e improvvisamente ho visto questa bolla enorme alzarsi dalla felpa, pensavo fosse un morso di zanzara ma scoprendolo ho visto che erano ovunque. A quel punto siamo andati in ospedale perché non sapevamo cosa fosse” spiega. Il responso dei medici è stato dunque di orticaria, una reazione dovuta allo stato di forte febbre in cui versava il piccolo.