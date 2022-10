Incidente in autostrada, l’educatrice Romina è la settima vittima

Ieri pomeriggio è deceduta di Romina Bannini, l’educatrice 36enne che era in viaggio nel furgone proveniente da Riccione e diretto in Carnia. A bordo del veicolo era presente anche la comitiva di ragazzi affetti dalla sindrome di Down. La ragazza è stata ricoverata all’ospedale Cà Foncello di Treviso dopo essere stata estratta viva dalle lamiere: purtroppo l’educatrice era già in condizioni gravissime.

Ieri il decesso di Romina è stato comunicato dall’azienda Ulss della Marca Trevigiana. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi, così come richiesto dalla stessa ragazza.

COMITIVA DISTRUTTA DAL TRAGICO INCIDENTE

I ragazzi hanno fatto parte di una cooperativa per l’inserimento nel mondo del lavoro: Francesca Conti, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi, Rosella De Luca e Alfredo Barbieri, i due fidanzati. Con loro è deceduto anche l’ex sindaco della cittadina romagnola, Massimo Pironi che ha guidato il pulmino schiantatosi contro un tir. Il trasporto delle salme a Riccione è atteso per oggi, intanto, le famiglie delle vittime hanno espresso il desiderio di celebrare i funerali tutti insieme.

LE INDAGINI

Non vi sarebbero tracce di frenata nel punto dell’incidente che è avvenuto di venerdì sull’autostrada A4 nel tratto San Donà-Portogruaro. Dunque potrebbe trattarsi di un malore che avrebbe colpito il conducente del furgone, l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi. Il pulmino guidato dall’ex amministratore sarebbe andato a finire ad forte velocità contro un Tir. Il mezzo si era incolonnato sulla carreggiata nei pressi del restringimento dovuto ai cantieri della terza corsia. La Procura di Venezia ha già dato il nulla osta alla consegna dei corpi alle famiglie per lo svolgimento dei funerali.