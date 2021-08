Macabra scoperta in Campania, Giuseppe trovato morto lungo il fiume a 37 anni

È di Giuseppe Montrone il cadavere in stato di decomposizione trovato senza vita stanotte lungo l’argine del fiume Calore, in via Roma a Castelfranci (Avellino). L’uomo, 37 anni, era scomparso lo scorso 15 agosto e da allora non si erano avute più sue notizie. Fino alla macabra scoperta di stanotte, quando a ritrovarlo è stato un familiare che ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Montella e i Vigili del Fuoco. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il corpo è stato trasferito all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove il corpo di Giuseppe verrà sottoposto all’esame autoptico per stabilire la causa del decesso. Al momento si esclude l’ipotesi della ‘morte violenta’.

Questo il messaggio della Pro Loco di Castelfranci: “Sei stato una buona persona in questa vita e, adesso, nell’agonia della separazione guardiamo nell’amore che ci unisce come comunità a te. Vivrai per sempre, non morirai mai! Buon viaggio caro Giuseppe”.