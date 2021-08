Chi è Federico Perna, il nuovo fidanzato di Guendalina Tavassi: «Non giudicatela»

Non ci sono più dubbi: Federico Perna è il nuovo compagno di Guendalina Tavassi. Dopo una settimana di gossip sulla presunta coppia, l’ex GF non ha lasciato spazio a dubbi intervenendo pubblicamente. Guendalina ha prima parlto della sua ultima relazione, poi ha spiegato di voler tenere lontano i riflettori a causa delle recente separazione dal marito Umberto D’Aponte. E ad appoggiarla è stato proprio il suo nuovo fidanzato, Federico Perna. Insieme a lui la showgirl sta trascorrendo una vacanza a Mykonos, all’insegna dell’amore e del relax.

Chi è Federico Perna

Federico Perna è un giovane imprenditore di Roma, che gestisce un locale green di sushi e cibi esotici non lontano da Ponte Milvio. Sui social Federico ha preso le difese di Guendalina, rispetto alle accuse che le sono state rivolte proprio per la loro neo nata relazione: “Vi prego di non giudicare una persona che veramente per i propri figli farebbe qualsiasi cosa, chi non la conosce veramente non può e non deve permettersi di giudicare, non è né la prima né l’ultima che si separa, la vita va avanti e ognuno ha il diritto di rifarsi la propria vita”.

«Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene, tornerà presto dai suoi bambini, come è giusto che sia. Ma non giudicatela, perché senza sapere non si deve parlare. Detto ciò vi mando un bacio e vi ricordo che Guendalina è una mamma e una persona come tutti noi. Merita un po’ di felicità dopo tutto quello che ultimamente le è capitato!»