Villaricca piange Peppe, il 31enne è morto dopo una grave malattia

La comunità di Villaricca piange Giuseppe Placido, il 31enne che combatteva contro una grave malattia. Domani amici e parenti saluteranno Peppe per l’ultima volta nella chiesa San Francesco D’Assisi. “Non si sta capendo niente più anche tu ci hai lasciato Pep o nir nn ci sono parole mi dispiace tantissimo r.i.p amico mio“, scrive Ciro mentre Gennaro lo ha ricordato così: “Sarai per sempre con me, non doveva finire così“. “Sei andato via e hai lasciato un enorme vuoto dentro noi. Non ci sono parole, amico mio Giuseppe Placido fai buon viaggio Fratello“, ha scritto Antonio. “Non riesco a capire che la vita riservi queste brutte occasioni per ricordare di un amico sempre sorridente e volenteroso. Rip amico di tutti Peppe ‘o niro”.

TANTI GIOVANI STRAPPATI ALLA VITA

La morte di Antonio Pisani ha gettato nel dolore la comunità di Maiori. Il 39enne combatteva da tempo contro una grave malattia che lo ha strappato all’amore della famiglia lo scorso febbraio. L’uomo creò il gruppo Facebook “Cena sul Lungomare quando tutto sarà finito”. Si trattava di un evento organizzato per festeggiare tutti insieme la fine della pandemia e raccogliere donazioni per l’ospedale della Divina. Antonio lascia la sua compagna e due figlie.

In queste ore sono stati tanti i messaggi di cordoglio dedicati al giovane papà, il Comune di Maiori ha scritto: “Lasci questa vita troppo presto, caro Antonio. Non ci sono parole per consolare i tuoi affetti ma ci saranno i sorrisi delle tue bimbe a dargli grande forza. Ci stringiamo nel dolore delle famiglie Pisani e Della Pietra per la scomparsa del loro figlio, un figlio di tutta Maiori”. “Vola Angelo bello, il Paradiso ha bisogno di persone speciali, ha bisogno te…”, scrive Caterina.