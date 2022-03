Morto David Bennett, la prima persona a ricevere un trapianto di cuore da un maiale

La prima persona a ricevere un trapianto di cuore da un maiale geneticamente modificato è morta due mesi dopo lo storico intervento. Lo ha reso noto l’Università del Maryland, negli Usa, dove David Bennett, 57 anni, era stato operato a gennaio. A dare la notizia è l’Ansa. La prima persona a cui era stato sostituito il cuore malato con quello di un maiale geneticamente modificato in un’operazione rivoluzionaria è morta ieri pomeriggio al Centro medico dell’Università del Maryland, due mesi dopo l’intervento.

David Bennett Sr., che viveva nel Maryland, aveva 57 anni. Aveva una grave malattia cardiaca e aveva accettato di ricevere il cuore del maiale sperimentale dopo essere stato rifiutato da diverse liste d’attesa per ricevere un cuore umano. Non è chiaro se il suo corpo abbia respinto l’organo estraneo. “Non è stata identificata alcuna causa evidente al momento della sua morte”, ha detto un portavoce dell’ospedale.

Il dottor Bartley Griffith, il chirurgo che ha eseguito il trapianto, ha dichiarato che il personale dell’ospedale è “devastato” dalla perdita del signor Bennett. “Ha dimostrato di essere un paziente coraggioso e nobile e ha combattuto fino alla fine. È diventato famoso in tutto il mondo per la sua enorme voglia di vivere”.

«Siamo devastati dalla perdita del signor Bennett. Ha dimostrato di essere un paziente coraggioso e nobile che ha combattuto fino alla fine. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia», ha dichiarato in una dichiarazione il dottor Bartley Griffith, chirurgo che ha diretto il trapianto di Bennett.

«È diventato famoso per milioni di persone in tutto il mondo grazie al suo coraggio e la sua ferma volontà di vivere», ha aggiunto il dottore. L’operazione rappresentava una svolta storica per la medicina mondiale. Adesso gli xenotrapianti tornano oggetto di discussione. Bennett aveva accettato di sottoporsi all’intervento sperimentale, sapendo di non avere altre alternative.