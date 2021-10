L’azienda storica italiana di tessitura Randi 1931 compie 90 anni di produzione tessile di biancheria e per l’occasione l’Atelier organizza un grande evento.

Per l’evento ha scelto di presentare la nuova collezione autunno-inverno 2021-22 a Giugliano scegliendo l’Atelier tessuti e tappezzerie Taglialatela di Corso Campano 418 e l’esperienza di Giovanni e Angela nel settore per promuovere il tessile casa made in Italy.

Inoltre, sempre all’Atelier, presenterà una bellissima collezione di tovaglie intitolata “radici” fatta interamente con tessuti naturali, in totale rispetto dell’ambiente: cosa davvero singolare nel settore.

Sarà presentata qui a Giugliano in quanto l’azienda si avvarrà dell’esperienza e del gusto dei titolari dell’Atelier per mostrare il modo elegante e naturale della mise en place .

Tale evento si svolgerà nei giorni 8-9 ottobre negli orari di negozio.

“8/9 OTTOBRE Evento di apertura di stagione, del BUONO del BELLO e del PREZZO GIUSTO. Esposizione interna ed esterna, Cotoneria, Pigameria,Tendaggi,Arredo Casa. Tutti potranno vedere i nostri prezzi Tutti potranno comprare da NOI…”