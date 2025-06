Gigi D’Alessio annuncia due nuovi concerti a Piazza Plebiscito: le date

PUBBLICITÀ

L’estate nel capoluogo partenopeo sembra non poter prescindere dalla voce di Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano, protagonista assoluto delle stagioni calde in città, dopo aver registrato il tutto esaurito con ben otto serate nel 2024 in piazza del Plebiscito, ha aperto l’estate 2025 con due trionfali concerti allo stadio Diego Armando Maradona, andati in scena lunedì e martedì scorsi.

Ma non finisce qui: a settembre, Gigi tornerà a salutare il pubblico napoletano con tre serate, già sold out, previste per il 19, 20 e 21 settembre, ancora una volta nello scenario suggestivo di piazza del Plebiscito.

A sorpresa, però, durante il live di martedì 3 giugno al Maradona, il cantante ha annunciato due nuove date, per permettere anche a chi è rimasto senza biglietto di godersi il suo show: i nuovi concerti si terranno il 26 e 27 settembre.

Biglietti in vendita da oggi, mercoledì 4 giugno, alle ore 11

I ticket per le due nuove serate saranno disponibili a partire dalle ore 11 di oggi sui principali portali dedicati alla vendita di biglietti per eventi e concerti.

Oltre agli appuntamenti napoletani, il tour estivo di D’Alessio toccherà anche altri grandi palcoscenici italiani: tra le tappe più attese ci sono lo stadio Renzo Barbera di Palermo, il San Nicola di Bari e il maestoso Circo Massimo a Roma.

