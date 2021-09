Proprio prima di partire in direzione Venezia per passare sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, la cerniera del vestito di Guendalina Tavassi non ha retto, saltando totalmente in un incidente notturno dai risvolti tutti simpatici.

L’influencer stava provando il vestito che avrebbe dovuto sfoggiare in un momento così importante, quando qualcosa è andata storta: si è rotta la cerniera dell’abito. “L’avevo provato a Napoli, poi me l’hanno adattato e spedito a Roma, ma non ho avuto un secondo per provarlo. Alle 2 di notte dopo aver messo a letto i bambini e preparato gli altri outfit, ho detto lo provo. Ho rotto la cerniera, non sapevo come fare. Alle 5 del mattino dovevo stare in aeroporto”, ha raccontato Guendalina Tavassi.

Guendalina Tavassi al festival di Venezia: l’incidente con la cerniera del vestito

Andiamo con ordine. Proprio prima di partire in direzione Venezia per passare sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, la cerniera del vestito di Guendalina Tavassi non ha retto, saltando in un incidente notturno dai risvolti tutti comici.

“Mi sono svegliata adesso – ha raccontato la showgirl nelle sue Instagram Stories, snocciolando dettagli sull’episodio – Stanotte non ho dormito, perché alle 2 sono riuscita a provarmi l’abito per il red carpet. L’avevo provato a Napoli, poi me l’hanno adattato e spedito a Roma e non avevo avuto un secondo per provarlo…”

Poi, l’incidente e la cerniera del vestito di Guendalina Tavassi ha fatto crack: “Alle 2 di notte, dopo aver messo a letto i bambini e preparato le valigie e gli altri outfit, lo provo. Ho rotto la cerniera! Ho sfondato la cerniera! Non sapevo come fare! Alle 5 di mattina dovevo stare in aeroporto!”

In suo soccorso sono arrivate, prontamente, le sarte, che le hanno permesso così di salire sul red carpet: “Giovanna e le sarte dell’atelier, si sono messe in macchina da Napoli e sono venute a casa! Mi hanno salvato veramente all’ultimo! Le volevo ringraziare! Meravigliose!”

