Guendalina Tavassi, le foto in spiaggia scatenano il pubblico: “Sei bellissima, ma complimenti anche al chirurgo…”

Guendalina Tavassi al sushi mentre il compagno Federico Perna è all’ospedale

L’ex gieffina Guendalina Tavassi ne ha “combinata” un’altra e ad andarci di mezzo è sempre lui, il compagno Federico Perna. E, come testimoniano le stories di lei, in queste ultime ore il ristoratore romano è addirittura finito in ospedale. La causa? É tutta colpa di un pacco. L’opinionista aveva chiesto al compagno di portare in casa il pacco incriminante quando, mentre saliva le sei rampe di scale, è scivolato ed è caduto rovinosamente. Poi la corsa al pronto soccorso. Ma proprio qui Guendalina, dopo aver continuato a ridere e a prenderlo in giro per tutto il tragitto, ha fatto un gesto inusuale ai più: in attesa della diagnosi è andata a mangiare sushi.