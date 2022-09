“Ho fatto 12 mesi di psicoterapia per colpa sua”, Ambra contro Allegri

Ambra Angiolini non perde occasione per mandare frecciatine all’indirizzo del suo ex, Massimiliano Allegri. La loro storia è finita in maniera traumatica e burrascosa, pare per un tradimento di lui, e lei in tv si lascia sfuggire: “Ho fatto dodici mesi di psicoterapia visto il mio ultimo ex”. Ambra Angiolini fa parte del cast dei giudici di “X-Factor” insieme a Fedez , Rkomi e Dargen D’Amico . Al termine dell’esibizione di uno dei candidati, che aveva rivolto al suo indirizzo avances anche poco velate, lei ha commentato scherzando: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente”.

Poi ha aggiunto: “Ma oggi, grazie a te, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”. Non nomina Massimiliano Allegri ma il riferimento non è passato inosservato. Non è la prima volta che Ambra Angiolini tira frecciatine velenose all’allenatore della Juve. Già l’anno scorso, durante la trasmissione “Michelle Impossible” aveva commentato con Michelle Hunziker la sua storia d’amore dicendo: “Mi sono proprio sbagliata”. E in un’intervista al Corriere della Sera aveva definito la fine del suo rapporto con Francesco Renga (da cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo): “L’unico vero fallimento che riconosco”, come a dire che il naufragio della relazione con Massimiliano Allegri fosse solo un piccolo incidente di percorso.