“Ho perso la ragione”, Caiazzo confessa anche l’omicidio di Maria Brigida

Raffaele Caiazzo confessò di aver ucciso il genero Luigi Cammisa, ma inizialmente non ammise di aver ucciso la nuora Maria Brigida Pesacane. Dopo più di un mese dal duplice omicidio di Sant’Antimo l’uomo ammette: “Sì, ho ucciso anche lei, ho perso il lume della ragione”. Attraverso il suo legale, come riporta La Repubblica, l’avvocato Luigi Ciocio, il 44enne ha chiesto di essere interrogato per la seconda volta.

Duplice omicidio a Sant’Antimo, arrivano le prime ammissione di Caiazzo

Raffaele Caiazzo venne condotto nel carcere di Poggioreale. Il 9 giugno il 44enne è venne fermato per il duplice omicidio del 29enne Luigi Cammisa e della 24enne Maria Brigida Pesacane. Le vittime erano i coniugi dei suoi due figli Anna e Alfredo e genitori dei suoi quattro nipotini, tutti in tenera età, che abitavano a Sant’Antimo.

Per l’accusa Caiazzo avrebbe agito sulla scorta del sospetto che le due vittime fossero amanti, e avrebbe sparato prima a Cammisa in strada e quindi alla nuora in casa, per poi dileguarsi salvo poi costituirsi, dopo aver saputo di essere ricercato dai carabinieri, alla stazione dell’Arma di Gricignano d’Aversa.

Cognati uccisi a Sant’Antimo, Caiazzo: “Avevano una relazione, ma ho ucciso solo lui”

Durò 3 ore e mezza il primo l’interrogatorio a Raffaele Caiazzo. “Io so che ‘quei due’ avevano un rapporto, ma la mia famiglia non mi ha mai voluto dare ascolto – disse Caiazzo –. Eppure io Luigi l’ho visto tre volte salire a casa di Maria… ma loro non mi ascoltavano: e ieri sera mio figlio mi ha minacciato: ‘Papà, se non la finisci con queste paranoie, se continui a insinuare queste falsità, allora io non ti faccio vedere più i nostri figli!'”. Un rimprovero che anziché far ragionare l’uomo, avrebbe fatto scaturire la furia dell’uomo.