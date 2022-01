Hugo Maradona, la moglie smentisce le bugie: “Non è morto per Covid, rispettate il mio dolore”

A distanza di quasi una settimana dalla morte di Hugo Maradona circolano in Argentina voci errate sulle condizioni di salute del fratello di Diego.

E da Napoli la sua vedova, Paola Morra, interviene per chiarire: “Siamo venuti a conoscenza di alcune informazioni errate che stanno circolando nelle ultime ore specialmente in Argentina , su Hugo Maradona, la moglie Paola Morra ci tiene a precisare e smentire talco voci: ”Mio marito Hugo, non e’ morto perché aveva contratto il coronavirus o per una malattia cardiaca, visto che non soffriva di quest’ultima, purtroppo una brutta bronchite , degenerata in un secondo momento se l’e’ portato via senza scampo, vi prego di rispettare il mio dolore e quello dei familiari evitando inutili dichiarazioni che non corrispondono alla realtà è che in Argentina ultimamente continuano a circolare, GRAZIE”.

La morte di Huguito arriva a poco più di un anno da quella di Diego Armando, avvenuta il 25 novembre 2020 in Argentina. I funerali si terranno mercoledì, 29 dicembre, alle ore 16, nella chiesa San Vitale di Fuorigrotta, a Napoli. Qualche mese fa di Hugo si era parlato per una sua candidatura, poi sfumata, al Consiglio comunale di Napoli, nelle liste del candidato di centrodestra Catello Maresca.

Fratello minore di Diego e soprannominato “El Turco” come il grande numero 10 (a sua volta conosciuto come “El Pelusa”) e l’altro fratello Raul Alfredo, detto “Lalo”, Hugo intraprese la carriera calcistica fin da giovanissimo ma con alterni successi: a 18 anni fu acquistato dallo stesso Napoli, fresco Campione d’Italia, che lo girò in prestito all’Ascoli.