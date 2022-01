Ritardi per esecuzione e risultati dei tamponi molecolari, il sindaco di Cesa: “Intervenire subito, i cittadini non possono restare in isolamento”

Ieri mattina il sindaco Vincenzo Guida ha scritto una lettera al Direttore Generale dell’Asl Caserta Ferdinando Russo ed al Direttore del Distretto Sanitario ASL n. 18 Luigi Caterino, per segnalare le criticità riscontrate nell’esecuzione dei tamponi molecolari. Il sindaco di Cesa evidenzia come molti cittadini stanno segnalando ritardi nella esecuzione dei tamponi, “sia di verifica della positività al Covid-19, (dopo l’effettuazione di un test antigenico) sia di verifica della guarigione”.

“I cittadini che hanno eseguito i test antigenici, prima del giorno di Natale, sono in attesa, anche da circa dieci giorni, di poter eseguire i molecolari. Altri cittadini, già positivi, da settimane non ricevono la convocazione per i tamponi di guarigione, risultando di fatto, bloccati in isolamento”.

“In molti – scrive Guida – si rivolgono al Sindaco nella speranza che l’istituzione locale abbia potere su detta materia. Per questa ragione trasferisco, con questa mia, le segnalazioni e le criticità che stanno emergendo, confidando in una azione risolutiva”.

“Per quello che può essere utile – conclude il primo cittadino – il nostro Comune è disponibile a mettere a disposizione dell’ASL, spazi aperti al pubblico, qualora si volessero organizzare dei punti per lo svolgimento dei tamponi con la formula del Drive-in”.