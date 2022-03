Il Giugliano vince il derby con un gol per tempo: apre Biasol, chiude Cerone.

GIUGLIANO: Baietti, Ceparano (66’ Zanon), Poziello C., De Rosa (79’ Emmanouil), Cerone (79’ Poziello R.), Rizzo (83’ Scaringella), Gladestony, Caiazzo, Gentile, Biasol, Kyeremateng (72’ Ferrari). A Disposizione: Costanzo, Boccia, Mazzei, Gomez. Allenatore: Ferraro.

AFRAGOLESE: Romano, Galletta (89’ De Marzo), Van Ransbeek (55’ Tarascio), Di Girolamo (82’ Sibilio), Esposito (72’ Elefante), Longo, Caso Natirale, Celiento, Senese, Percuoco (61’ Cordato), Nocerino. A Disposizione: Campisi, Lamberti, Palmini. Allenatore: Fabiano.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo.

MARCATORI: 6’ Biasol (G), 58’ Cerone (G).

NOTE: Ammoniti: Van Ransbeek (A), Caso Naturale (A), Cerone (G). Rizzo (G). Angoli: 4 – 3. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

Giugliano – È qui la festa. Allo stadio “Alberto De Cristofaro”. Un tripudio sugli spalti, ornati dai colori della città. Il Giugliano ha vinto il derby con l’Afragolese con il più classico dei punteggi. E’ stata una partita abbastanza piacevole. Si è visto subito un Giugliano concentrato, determinato e voglioso di tornare alla vittoria, che si è trovata la strada spianata al sesto giro d’orologio. Quando il difensore Biasol, spintosi in avanti sul calcio d’angolo battuto da Cerone, di testa anticipa un nugolo di difensori rossoblu e mette dentro il gol dell’1-0. Il match resta equilibrato, con il Giugliano che mantiene il pallino del gioco e l’Afragolese che fatica ad innescare i propri attaccanti. La prima ed unica azione pericolosa per gli ospiti avviene alla mezz’ora quando Celiento elude la marcatura e serve Caso Naturale. L’ex gialloblu innesca il bomber Longo che da buona posizione tira alto. Sul finire è Cerone a sfiorare il raddoppio, ma il suo tiro termina di poco a lato.

La seconda frazione di gioco si apre con una pericolosa punizione di Van Ransbeek che mette in ambascia l’intera difesa gialloblu, con Baietti che con una leggera deviazione mette in angolo. Passano pochi minuti (58’) quando il Giugliano perviene al raddoppio. E’ bravo Cerone a ribadire in rete una corta respinta di Romano su tiro di Kyeremateng. Al 63’ l’Afragolese può accorciare ma è bravo Biasol a salvare sulla linea. Al 75’ poi solo la dea bendata dice di no ad una conclusione di Ferrari: il pallone prima colpisce il palo destro, poi quello opposto ed infine finisce nelle mani di Romano. All’82’ invece è la traversa a negare a Celiento e compagni la gioia del gol. Nei minuti successivi non succede più niente. Il triplice fischio finale sancisce la meritata vittoria del Giugliano che allunga nuovamente in classifica dopo la sconfitta del Team Nuova Florida e il pareggio della Torres.

LE INTERVISTE

Al termine del successo per 2-0 nel derby con l’Afragolese, il tecnico gialloblu Ferraro ha dichiarato: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione, la squadra aveva una grande voglia di vincere, ci siamo riusciti. Serve moderazione nei giudizi, dispiace quando si dicono certe cose ma soprattutto per i ragazzi, che dalla prima giornata di campionato sono in testa. A mente fredda riguardando la gara di sabato, la sconfitta è immeritata, abbiamo creato tanto, nonostante non sia stata una giornata particolarmente brillante per noi. Bisogna capire che il calcio non è una scienza esatta e ci sono sempre anche gli avversari di fronte. Oggi affrontavamo una squadra forte, che ha il miglior attacco del campionato, e non abbiamo mai rischiato nulla. Complimenti alla mia squadra, alleno dei ragazzi fantastici. I risultati degli altri campi contano sempre in modo relativo se noi non facciamo il nostro dovere, però i risultati delle nostre avversarie possono farci capire quanto il girone di ritorno sia un’ altro campionato e quanto è importante il percorso che stiamo portando avanti. Vogliamo che il destino sia sempre nelle nostre mani. Ci tengo a dire che i nostri tifosi sono fantastici, vederli nel Lazio, in Sardegna o in casa è incredibile, sentiamo la loro energia e siamo dispiaciuti quando non riusciamo a farlo sorridere. Guardiamo avanti, testa all’Aprilia, il percorso è ancora lungo”.

In seguito si è presentato Eric Biasiol l’autore del primo gol: “Volevo dedicare la vittoria e questo gol al mio ex direttore sportivo al Forlì, Carlo Di Fabio e alla nonna del nostro preparatore atletico Gaetano Toto. Oggi è stata una buona gara, sono tre punti molto pesanti per noi. Sono felice per il gol, ma ciò che contava era la vittoria della squadra. Difensivamente siamo stati molto bravi, ma il merito è di tutti non solo di noi difensori. Si, sappiamo che oggi è stata una giornata positiva per noi, visti i risultati, ma noi siamo concentrati su noi stessi e sul nostro percorso. Abbiamo il futuro nelle nostre mani. Siamo già concentrati al match con l’Aprilia, vogliamo tornare a vincere anche in trasferta”.