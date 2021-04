Incidente ad Afragola, auto pirata si schianta contro uno scooter e scappa

Incidente ad Afragola nei pressi del centro commerciale Leroy Merlin. Un uomo, mentre era in sella al suo scooter, si è scontrato contro un’auto per motivi ancora da accertare. Il centauro è finito sull’asfalto dopo il volo dalla moto in seguito all’impatto, senza però ricevere i soccorsi dal conducente dell’auto che si è dato alla fuga.

Incidente ad Afragola, i soccorsi

Sul posto è intervenuta anche la polizia per i rilievi del caso. A soccorrere l’uomo sono stati i passanti, che l’hanno trovato lungo la carreggiata ferito. A riportare la notizia è NanoTv. In attesa dell’ambulanza, al centauro sono stati effettuati le manovre di primo soccorso: al momento le sue condizioni non sembrano gravissime.