Tragico incidente sulla Napoli-Roma, morta una donna e 3 feriti

Incidente mortale oggi, 31 agosto, sull’autostrada A1 allo svincolo di Valmontone. Alle 9,55 all’altezza dell’uscita di Valmontone in direzione di Roma per un grave incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte tre autovetture e un Van. Una donna è morta, mentre altre tre sono rimaste gravemente ferite e sono ora ricoverati in codice rosso, portati in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso: il più grave di tutti sarebbe un uomo, che era alla guida di uno dei veicoli. Immediato l’intervento di diverse volanti della polizia stradale e alcune ambulanze nel sinistro che ha coinvolto tre autovetture e un furgoncino.

