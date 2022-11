Incidente tra Giugliano e Villaricca, Nicola non ce l’ha fatta: muore a 31 anni

Non ce l’ha fatta Nicola Ciccarelli, il 31enne coinvolto in un grave incidente lo scorso 30 settembre in via Enrico Fermi, al confine tra Giugliano e Villaricca. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime, ma il giovane non aveva mai smesso di lottare con tutte le sue forze ma. Nella giornata di ieri, poi, è arrivata la tragica notizia che ha gettato l’intera comunità nello sconforto.

La notizia del suo decesso si è diffusa rapidamente sui social, dove sono già diversi i post di cordoglio. “Anche se non ci siamo frequentati ma eri un simpaticone buon viaggio amico mio mi dispiace tantissimo condoglianze alla famiglia” scrive Ciro. Toccante il messaggio di Imperia: “Non ci sarà mai un addio per noi perché entrambi sappiamo che in questo mondo non c’è forza maggiore di quella che ha forgiato la nostra amicizia. Un giorno ci rincontreremo amico mio… buon viaggio angelo bello tvb”.